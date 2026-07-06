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신발장 앞에서 “출근 싫다” 눈물…20대 방사선사, 한달도 못 버티고 사망

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이보희 기자
수정 2026-07-06 17:28
입력 2026-07-06 17:28

경찰, ‘직장 내 괴롭힘’ 수사 착수

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경찰 폴리스라인 자료사진. 본 기사와 직접 관련 없음. 서울신문DB
경찰 폴리스라인 자료사진. 본 기사와 직접 관련 없음. 서울신문DB


전북의 한 종합병원에서 근무하던 여성이 동료들의 괴롭힘을 호소한 뒤 숨져 경찰이 수사에 나섰다.

6일 군산경찰서 등에 따르면 지난달 29일 군산의 한 아파트 화단에서 20대 방사선사 A씨가 숨진 채 발견됐다.

A씨는 해당 병원에서 지난달 초부터 계약직으로 근무를 시작했다.

현장에서 메모 등 유서는 발견되지 않았다.

유족은 A씨가 숨지기 이틀 전 신발장 앞에서 “출근하기 싫다”며 눈물을 흘렸고, 친구들에게도 직장생활이 힘들다고 털어놨다고 주장했다.

또 A씨가 출근하지 않자 경찰이 아파트 주변을 수색해 시신을 발견했다며 관련 증언 등을 수집한 뒤 법적 대응을 검토하고 있다고 밝혔다.

해당 병원 관계자는 “안타까운 일이 발생한 만큼 객관적인 조사를 위해 외부 노무사에게 사실관계 확인을 의뢰했다”며 “A씨와 함께 근무했던 이들을 조사하고 있다”고 전했다.

경찰은 직장 내 괴롭힘 의혹을 포함해 사건 경위를 확인하고 있다.

이보희 기자
세줄 요약
  • 군산 종합병원 계약직 방사선사 숨진 채 발견
  • 유족, 출근 거부·직장 고충 호소 주장
  • 경찰, 직장 내 괴롭힘 의혹 수사 착수
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