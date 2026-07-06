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포항서 암컷 대게 불법 포획한 일당 일망타진…2명 구속

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김형엽 기자
김형엽 기자
수정 2026-07-06 17:13
입력 2026-07-06 17:13
세줄 요약
  • 포획 금지 암컷 대게 불법 유통 일당 검거
  • 판매책·선장 등 2명 구속 송치
  • 총 4500여 마리 포획·판매 확인
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해경이 압수한 불법 포획 암컷 대게. 포항해양경찰서 제공
해경이 압수한 불법 포획 암컷 대게. 포항해양경찰서 제공


포획이 금지된 암컷 대게를 포획한 일당이 모두 해경에 붙잡혔다.

경북 포항해양경찰서는 포획 금지된 암컷 대게를 잡아 유통한 혐의(수산자원관리법 위반)로 일당 4명을 검거해 이들 중 2명을 구속 송치했다고 6일 밝혔다.

포항해경은 지난 2월 첩보를 입수한 뒤 불법 포획한 암컷 대게 2106마리를 수족관에 보관한 혐의로 판매책 A씨를 현행범으로 체포한 뒤 구속했다.

이후 휴대전화와 인근 폐쇄회로(CC)TV를 추적해 암컷 대게를 잡은 어선의 선장 B씨와 운반책, 연락책 등 공범 3명을 검거한 뒤 최근 B씨를 구속했다.

해경 조사 결과 이들은 총 4500여마리의 암컷 대게를 포획해 판매한 것으로 나타났다.

이근안 포항해양경찰서장은 “대게는 동해안의 중요한 어족 자원으로 불법 포획해 유통하는 행위는 수산자원 고갈로 직결된다”며 “수산자원 보호를 위해 강력하게 단속하겠다”고 말했다.

포항 김형엽 기자
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