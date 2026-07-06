경남 산청 사찰 화재로 요사채 전소…60대 남성 숨져

세줄 요약 산청 사찰 요사채 심야 화재 발생

60대 남성 1명 숨지고 건물 전소

소방 42명 투입, 1시간 만에 진화

이미지 확대 화재 현장. 2026.7.6. 경남소방본부 제공

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경남 산청군의 한 사찰에서 심야 화재가 발생해 60대 남성 1명이 숨졌다.6일 소방당국에 따르면 전날 오후 11시 56분쯤 산청군 시천면 동당리의 한 사찰 요사채에서 불이 났다.화재는 인근 주민이 검은 연기와 불꽃을 목격하고 신고하면서 알려졌다.신고를 받고 출동한 소방당국은 소방대원 등 인력 42명과 장비 15대를 투입해 진화에 나섰으며, 이날 오전 0시 52분쯤 불을 모두 껐다.이 불로 요사채가 전소됐고 건물 내부에 있던 60대 남성이 숨졌다. 숨진 남성은 화재 당시 요사채에 있었던 것으로 파악됐다.경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사할 예정이다.산청 이창언 기자