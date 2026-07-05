[속보] 설악산 두문폭포 인근 60대女 15m 추락…“헬기 접근 어려워 들것 이송 중”

세줄 요약 설악산 두문폭포 인근 60대 여성 15ｍ 추락

기상 악화로 헬기 접근 어려워 들것 이송

삼악산서도 50대 여성 10~20ｍ 추락 구조

이미지 확대 설악산 부상자 이송 자료사진. *해당 기사와 관계 없음. 강원특별자치도소방본부 제공

설악산 두문폭포 인근에서 60대 여성이 추락해 당국이 구조 중이다.

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5일 오전 11시 40분쯤 강원 인제군 북면 설악산 국립공원 두문폭포 인근에서 60대 여성 A씨가 약 15ｍ 아래로 추락했다.이 사고로 A씨는 다리를 다치고 저체온증 증상을 보이고 있는 것으로 알려졌다.국립공원공단 특수구조대와 119구조대는 기상 악화로 헬기 접근이 어려운 탓에 A씨를 구조해 들것으로 이송 중이다.이어 낮 12시 9분쯤 춘천시 서면 덕두원리 삼악산 상원사 인근에서도 산행 중이던 50대 여성 B씨가 10~20m 아래로 굴러떨어졌다.B씨는 등과 무릎 통증을 호소했으며, 소방당국에 의해 구조돼 병원으로 이송됐다.소방당국은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.이보희 기자