메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[속보] 설악산 두문폭포 인근 60대女 15m 추락…“헬기 접근 어려워 들것 이송 중”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이보희 기자
수정 2026-07-05 18:36
입력 2026-07-05 18:36
세줄 요약
  • 설악산 두문폭포 인근 60대 여성 15ｍ 추락
  • 기상 악화로 헬기 접근 어려워 들것 이송
  • 삼악산서도 50대 여성 10~20ｍ 추락 구조
이미지 확대
설악산 부상자 이송 자료사진. *해당 기사와 관계 없음. 강원특별자치도소방본부 제공
설악산 부상자 이송 자료사진. *해당 기사와 관계 없음. 강원특별자치도소방본부 제공


설악산 두문폭포 인근에서 60대 여성이 추락해 당국이 구조 중이다.

5일 오전 11시 40분쯤 강원 인제군 북면 설악산 국립공원 두문폭포 인근에서 60대 여성 A씨가 약 15ｍ 아래로 추락했다.

이 사고로 A씨는 다리를 다치고 저체온증 증상을 보이고 있는 것으로 알려졌다.

국립공원공단 특수구조대와 119구조대는 기상 악화로 헬기 접근이 어려운 탓에 A씨를 구조해 들것으로 이송 중이다.

이어 낮 12시 9분쯤 춘천시 서면 덕두원리 삼악산 상원사 인근에서도 산행 중이던 50대 여성 B씨가 10~20m 아래로 굴러떨어졌다.

B씨는 등과 무릎 통증을 호소했으며, 소방당국에 의해 구조돼 병원으로 이송됐다.



소방당국은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

이보희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
설악산 두문폭포에서 추락한 A씨의 구조 방법은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기