고성 DMZ 산불 19시간만에 완진

세줄 요약 고성 DMZ 산불 19시간여 만에 완진

헬기 2대 투입, 바람 약해 확산 제한

현재 군부대와 함께 뒷불 감시 중

이미지 확대 4일 오후 1시 9분쯤 강원 고성 비무장지대(DMZ)에서 산불이 발생했다. 연합뉴스

진화율은 70%까지 올라갔으나 해가 져 진화 작업이 중단됐다.

당국은 5일 일출 뒤 헬기를 투입해 완진했고, 현재는 군부대와 함께 뒷불 감시 중이다.

산불 발생 원인과 피해 면적은 조사 중이다.

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동부전선인 강원 고성 비무장지대(DMZ)에서 발생한 산불이 19시간여 만에 완전히 꺼졌다.강원도 산불방지대책본부는 5일 오전 8시 38분쯤 고성 수동면 외면리 산불을 완진했다고 밝혔다.산불은 전날인 4일 오후 1시 9분쯤 군사분계선(MDL)에서 남측으로 1.7㎞ 지점, 남방한계선에서 북측으로 0.3㎞ 비무장지대에서 최초 발화했다.산림과 소방 당국은 헬기 2대를 투입해 진화 작업을 벌였다. 산불 현장은 바람이 약하게 불고 습도도 높아 불이 확산하지 않았다.고성 김정호 기자