“‘이것’ 하나 없이 리얼돌만…” 평범하지 않았던 장윤기 원룸 내부

세줄 요약 원룸 내부, 전자기기 없이 리얼돌만 남은 이례적 상태

장윤기, 범행 목적 질문에 우발적 범죄 주장과 묵비권

아버지 비밀번호·통화 연결, 수사 적절성 감찰 진행

이미지 확대 광주 도심에서 일면식도 없는 10대 여고생을 살해한 장윤기 씨가 14일 오전 광주 서부경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 2026.5.14 뉴스1

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‘광주 여고생 살해범’ 장윤기(23)가 거주했던 원룸에는 또래 20대 청년들의 자취방과는 달리 별다른 물품 없이 성인용품 리얼돌만 있었던 것으로 전해졌다.4일 연합뉴스에 따르면 지난 5월 5일 사건 당일 장윤기를 긴급체포한 경찰은 ‘휑하다’는 느낌이 들 정도로 또래 청년들 주거 공간과 남다른 주거지 내부를 확인했다.당시 장윤기의 원룸에는 노트북이나 태블릿 PC 등 20대 초반 청년의 자취방에 있을 법한 전자기기가 단 1점도 없었고, 목·가슴 부위가 훼손된 리얼돌만 덩그러니 남겨졌던 것으로 전해졌다.리얼돌 정밀 감식을 국립과학수사연구원에 의뢰한 경찰은 범행 목적 및 모방범죄 여부 등을 집중적으로 추궁했으나, 장윤기는 ‘우발적 범죄’라는 주장과 묵비권 행사를 반복한 것으로 알려졌다.장윤기 수사를 둘러싼 의혹은 계속되고 있다. 구속 상태였던 장윤기와 현직 경찰관인 아버지의 통화를 당시 수사팀 경찰관이 연결해 줬고, 수사팀장은 장윤기가 살던 원룸 현관 비밀번호까지 아버지에게 알려준 것으로 전해졌다. 장윤기 아버지는 이 정보로 원룸에 들어갔고, 압수수색 때 수거되지 않은 채 남아 있던 리얼돌과 휴대전화를 폐기했다.경찰 관계자는 “장윤기 아버지가 짐 정리를 위해 담당팀에 주소와 비밀번호를 물어봐 해당 팀에서 알려준 것으로 파악됐다”고 말했다. 장윤기와 아버지 간 휴대전화 통화를 연결해 준 데 대해서는 “장윤기가 휴대전화 폐기 장소를 밝히지 않자 설득하기 위한 수사기법의 일환”이라고 설명했다.이 같은 과정이 적절했는지는 경찰청 본청 차원의 감찰 조사가 진행 중이다.장윤기의 다음 공판은 13일 오전 10시 광주지법 형사대법정에서 열릴 예정이다.윤예림 기자