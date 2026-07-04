“N번방과 비교도 안 돼”…‘가세연’ 김세의, 김수현 하체사진으로 협박

세줄 요약 김세의, 김수현 하체 사진 공개 및 협박 혐의

N번방 비교 발언과 사과 강요 정황 적시

김새론 관련 허위 사실 반복 유포 혐의

이미지 확대 배우 김수현, 김세의 가로세로연구소 대표. 연합뉴스, 뉴스1

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김세의 가로세로연구소(가세연) 대표가 유튜브 방송에서 배우 김수현의 하체 노출 사진을 공개하고 사과를 강요하며 “N번방하고 비교가 안 된다”고 협박한 정황이 드러났다.4일 박은정 조국혁신당 의원실을 통해 확보한 김 대표의 정보통신망법 위반(명예훼손), 스토킹처벌법 위반 등 혐의 사건 공소장에는 이런 내용이 적시됐다.공소장에 따르면 김 대표는 지난해 3월 유튜브 라이브 방송에서 김수현을 언급하며 “그냥 드라마 퇴출당하는 수준이 아니고요. N번방하고 비교가 안 됩니다. 어마어마한 얘기가 있습니다”라고 밝혔다.그는 “(드라마 제작사는) 김수현한테 1200억이나 1800억 손해배상 청구하면 된다는 걸 아시기를 바란다”라며 드라마가 공개되면 관련 자료를 유포할 것처럼 위협한 것으로 나타났다.김수현이 미성년자였던 고 김새론과 교제했고, 김새론이 사망한 직접적인 원인이 김수현 측의 채무변제 압박이라는 등의 허위 사실을 총 25차례에 걸쳐 유튜브 방송으로 유포했다는 내용도 공소장에 포함됐다. 이어 김수현의 하체 노출 사진을 공개하며 공개적으로 사과하지 않으면 사생활 관련 사진을 추가로 공개할 것처럼 행세한 혐의도 받고 있다.검찰은 김 대표가 지난해 3∼4월 총 23차례에 걸쳐 사생활 관련 거짓 내용을 폭로하는 유튜브 방송을 한 데 대해 스토킹범죄 혐의도 적용했다. 지난달 23일 구속기소된 김 대표의 첫 공판은 다음 달 14일 열릴 예정이다.문경근 기자