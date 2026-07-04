배우 모건후, ‘北 김정은 기쁨조 좋아요’ 해명…“기계적 실수로 잘못 눌려”

세줄 요약 북한 기쁨조 영상 좋아요 논란

모건후, 기계적 실수라며 사과

인지 즉시 취소·댓글 정리

이미지 확대 배우 모건후. 뿌리엔터테인먼트 제공

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배우 모건후가 북한 기쁨조 선발 과정과 관련된 영상에 ‘좋아요’를 눌렀다가 논란이 일자 사과했다.모건후는 지난 3일 SNS에 “우선 저의 SNS 활동으로 인해 많은 분께 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드린다”라고 밝혔다. 앞서 모건후는 탈북민 출신 유튜버가 개인 소셜미디어(SNS)에 올린 ‘북한 기쁨조 가면 진짜 옷부터 벗기나요’ 영상에 ‘좋아요’를 누르면서 논란에 휩싸였다.그는 “문제가 된 인스타그램 게시물의 댓글 ‘좋아요’는 해당 게시물을 우연히 접하고 댓글을 확인하던 중 잘못 터치돼 기계적 실수로 눌린 것이었다”라고 말했다.이어 “본업 스케줄과 개인 일정 등으로 인해 뒤늦게 해당 사실을 인지하였고, 확인 즉시 좋아요를 취소하고 댓글 창을 정리했다”라고 전했다.그러면서 “비록 의도치 않은 실수였으나, 저의 부주의로 인해 상처받으신 분들께 다시 한번 고개 숙여 사과드린다”고 했다.모건후는 2022년 가수 펀치 뮤직비디오 ‘이 밤이 가면 그대 올까요’로 데뷔했다. 이후 티빙 드라마 ‘스터디그룹’과 남성 간의 로맨스를 그린 ‘하프 오브 미’ 등에 출연했다.문경근 기자