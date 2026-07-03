등하교길 걱정에…배재고 학생들 교복 대신 ‘사복’ 입는다

학생 안전 우려 인한 조치

학생 2명 생활교육위원회 회부

이미지 확대 근조화환 놓인 배재고 1일 서울 강동구 배재고 앞에 근조화환이 놓여 있다. 배재고 야구부 일부 학생 선수들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 광주제일고와 경기 중 “스타벅스 가야지”, “탱크 데이”라는 구호를 외쳤다. 이 구호는 지난 달 스타벅스 코리아가 5·18민주화운동 기념일에 맞춰 텀블러 할인 이벤트를 하며 ‘5·18 탱크데이’라고 홍보했던 사건을 연상케 해 공분을 샀다. 2026.7.1 연합뉴스

세줄 요약 야구부 응원 논란 뒤 사복 등교 허용

학생 안전 우려와 조롱 피해 가능성 제기

전교생 인권 교육과 대외 사과 진행

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서울 배재고 야구부 학생들이 광주제일고와의 경기에서 “스타벅스 가야지” 등의 응원 구호를 외쳐 학교 측이 사과하고 선수들이 징계를 받은 가운데, 배재고 학생들이 당분간 교복 대신 사복을 입고 등교하는 것으로 전해졌다.교육계에 따르면 배재고는 학생들에게 이날부터 당분간 사복 등교를 허용한다는 안내를 전달했다. 학교 밖에서 학생들이 안전에 위협을 받을 수 있다는 우려에 따른 조치로 풀이된다.배재고 관계자는 전날 SBS에 “학생들이 대중교통 등에서 조롱당한다”면서 “1300명이 넘는 학생들이 아무것도 모른 채 당하는 것”이라고 토로했다.앞서 배재고 야구부 학생들은 지난 29일 서울 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주제일고와의 경기에서 ‘스타벅스 응원가’로 논란을 일으켰다.배재고는 이튿날 “학생들을 올바르게 가르치지 못했다는 점을 통감한다”며 사과했고, 전교생 대상 인권 감수성 및 윤리 교육을 실시했다.배재고 교장은 광주제일고 교장에게 전화해 사과했으며, 오는 6일에는 야구부 학생 전원과 학부모, 교직원 등 80여 명이 광주일고를 찾아 사과하고 광주일고 측과 함께 국립 5·18 민주묘지를 참배하기로 했다.대한야구소프트볼협회(KBSA)는 배재고 야구부에 6개월 출전 정지 결정을 내렸다. 또 배재고는 문제가 된 구호를 선창한 야구부 학생 2명을 생활교육위원회에 회부했으며 이에 동조한 학생을 추가로 회부하는 방안도 검토 중이다.다만 학생이 아닌 코치진 등 지도자에 대한 조치 여부는 알려지지 않았고, 이에 일부 언론에서는 “학생들만의 문제로 축소 은폐하려 한다”는 지적이 나오기도 했다.이에 배재고 측은 홈페이지에 올린 공지를 통해 “학교 측은 사건을 엄중하게 보고 있다”고 해명했다.학교 측은 “철저히 진상 조사를 하고 있으며, 관련자에 대한 조치를 실시할 것”이라고 강조했다.김소라 기자