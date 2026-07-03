“미성년자에 6개월 징계는 과도”…시민단체, 야구협회 줄고발

스포츠공정위도 고발 대상… 징계 적정성 논란

배재학당총동창회 “평생 교훈 되도록 선처 부탁”

이미지 확대 지난 1일 서울 강동구 배재고 앞에 근조화환이 놓여 있는 모습. 배재고 야구부 일부 학생 선수들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 광주제일고와 경기 중 “스타벅스 가야지”, “탱크 데이”라는 구호를 외쳤다. 이 구호는 지난달 스타벅스 코리아가 5·18민주화운동 기념일에 맞춰 텀블러 할인 이벤트를 하며 ‘5·18 탱크데이’라고 홍보했던 사건을 연상케 해 공분을 샀다. 연합뉴스

이미지 확대 김동연 배재학당총동창회 39대 회장이 3일 대한야구소프트볼협회가 위치한 서울 송파구 올림픽회관에서 스타벅스 응원 논란과 관련해 배재고 학생들의 선처를 바라는 탄원서를 제출하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 배재고 야구부 6개월 징계 과도 논란

시민단체, 협회 관계자들 고발장 제출

총동창회도 학생 선수 선처 탄원

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시민단체가 ‘스타벅스 구호’ 논란으로 서울 배재고 야구부에 중징계를 내린 대한야구소프트볼협회를 상대로 고발에 나섰다. 같은 날 배재학당총동창회도 학생 선수들에 대한 선처를 호소하며 징계 수위를 낮춰달라고 요청했다.서민민생대책위원회(서민위)는 3일 서울경찰청에 대한야구소프트볼협회 회장 등을 강요·협박·업무방해 혐의로 처벌해달라는 고발장을 제출했다. 배재고 야구부에 대한 징계가 과도하다는 취지다. 고발 대상에는 협회뿐만 아니라 ‘전국대회 출전정지 6개월’ 징계를 의결한 스포츠공정위원회 관계자들도 포함됐다.서민위는 고발장에서 “선수들이 미성년자인 데다 당시 구호를 악의적이라고 보기엔 무리가 있다”며 “고교 3학년 주전들에게도 징계를 적용해 미래 선수 생활에 지장을 초래한다. 불공정하고 불합리한 징계”라고 주장했다.배재학당총동창회도 이날 서울 송파구 대한야구소프트볼협회를 찾아 배재고 야구부에 내려진 중징계가 과도하다며 선처를 요청하는 탄원서를 제출했다. 김동현 총동창회장은 탄원서에서 “후배들은 아직 배우고 성장하는 과정에 있는 학생들”이라며 “이번 일을 평생의 교훈으로 삼아 더 성숙한 인재로 성장할 수 있도록 선처를 베풀어 주시기를 간절히 부탁드린다”고 밝혔다.당초 총동창회는 협회 앞에서 기자회견을 열어 학생 선수들에 대한 선처를 호소할 예정이었다. 그러나 이날 새벽 2시까지 배재고 야구부 학부모 측 등 여러 관계자와 논의한 끝에 공개 기자회견은 취소하고 탄원서만 제출하기로 했다.김 회장은 기자회견 취소 배경에 대해 “학부모님들이 먼저 잘못을 인정하고 용서를 구하는 것이 순서인데, 동창회가 먼저 나서면 취지가 왜곡될 수 있다고 말씀하셨다”고 설명했다.앞서 배재고 야구부 일부 학생 선수들은 지난달 29일 서울 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주제일고와의 경기에서 상대 더그아웃을 향해 “스타벅스 가야지”를 반복해 외쳤다. 이 과정에서 “탱크데이”라는 표현도 나온 것으로 알려지면서 5·18 민주화운동을 조롱한 것 아니냐는 비판이 제기됐다.논란이 확산하자 대한야구소프트볼협회는 지난 1일 스포츠공정위원회를 열어 배재고 야구부에 전국대회 출전정지 6개월의 징계를 의결했다.유승혁 기자