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인천 미추홀 도로에 누워있던 60대 여성, 출동 순찰차에 치여 숨져

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안승순 기자
수정 2026-07-03 09:08
입력 2026-07-03 09:06
세줄 요약
  • 인천 미추홀구 이면도로서 순찰차 사고 발생
  • 도로 위에 누워 있던 60대 여성 숨져
  • 운전 경찰 치사 혐의 입건, 경위 수사
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인천미추홀경찰서
인천미추홀경찰서


한밤중 도로 위에 누워 있던 60대 여성이 출동한 순찰차에 치여 숨졌다. 순찰차를 운전한 경찰은 입건됐다.

인천 미추홀경찰서는 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 모 지구대 소속 A 순경(20대)을 수사하고 있다고 3일 밝혔다.

A 순경은 3일 오전 0시 45분쯤 미추홀구 숭의동 이면도로에서 순찰차를 몰던 중 도로 위에 누워있던 60대 여성 B 씨를 밟고 지나가 숨지게 한 혐의를 받는다.

A 순경은 “도로 위에 사람이 쓰러져 있다”는 신고를 받고 같은 지구대 소속 C 경사와 함께 현장에 출동했다가 구조 대상자를 숨지게 하는 사고를 낸 것으로 파악됐다. A 순경은 경찰에 “B 씨가 누워 있는 걸 못 봤다”는 취지로 설명한 것으로 알려졌다.



경찰 관계자는 “사고 지점은 다소 어두웠고 좌회전 구간과 맞닿은 곳이었다”며 “주변 폐쇄회로(CC)TV 분석 등으로 구체적인 사고 경위를 확인 중”이라고 밝혔다.

안승순 기자
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