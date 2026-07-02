거제 미용실서 흉기 난동으로 30대 여성 중상…80대 남성 현행범 체포

세줄 요약 거제 미용실 흉기 난동 발생, 2명 부상

30대 여성 중상, 40대 남성도 병원 이송

80대 남성 현행범 체포, 음독 추정 조사

이미지 확대 경찰 이미지. 서울신문 DB

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경남 거제시의 한 미용실에서 흉기 난동이 벌어져 2명이 다쳤다.경찰과 연합뉴스 등에 따르면 2일 오전 11시 29분쯤 경남 거제시 고현동의 한 미용실에서 흉기 난동이 발생했다는 신고가 소방당국에 접수됐다.30대 여성이 크게 다치고 40대 남성이 다쳐 병원으로 이송됐다.이들은 흉기에 찔린 뒤 미용실 인근으로 대피해 있었던 것으로 전해졌다.경찰은 현장에서 80대 남성 A씨를 살인미수 혐의로 현행범 체포했다. A씨는 범행 이후 음독한 것으로 추정돼 병원에서 검사를 받고 있다.경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.신진호 기자