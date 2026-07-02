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세종서 음주운전 차량 인도로 돌진…고등학생 들이받아

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하승연 기자
수정 2026-07-02 13:19
입력 2026-07-02 12:36
세줄 요약
  • 세종 소담동 교차로 음주운전 사고 발생
  • 인도로 돌진한 차량, 고등학생 들이받음
  • 학생 다발성 골절상, 경찰 수사 착수
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경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB
경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB


세종시에서 귀가 중이던 고등학생이 음주운전 차량에 치여 크게 다쳤다.

2일 세종남부경찰서에 따르면 전날 오후 9시 40분쯤 소담동 한 교차로에서 A(38)씨가 몰던 승용차가 인도로 돌진해 횡단보도 신호를 기다리던 고등학생 B양을 들이받았다.

이 사고로 B양은 다발성 골절상을 입어 인근 병원으로 옮겨져 치료받고 있다. 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

조사 결과 A씨는 면허 취소 수준인 혈중알코올농도 0.09% 상태에서 운전한 것으로 파악됐다.



경찰은 A씨를 교통사고처리 특례법 위반 혐의로 현행범 체포해 자세한 경위를 조사하고 있으며, 특정범죄 가중처벌법상 위험운전치상 혐의 적용도 검토하고 있다.

하승연 기자
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