세종서 음주운전 차량 인도로 돌진…고등학생 들이받아

세줄 요약
- 세종 소담동 교차로 음주운전 사고 발생
- 인도로 돌진한 차량, 고등학생 들이받음
- 학생 다발성 골절상, 경찰 수사 착수
세종시에서 귀가 중이던 고등학생이 음주운전 차량에 치여 크게 다쳤다.
2일 세종남부경찰서에 따르면 전날 오후 9시 40분쯤 소담동 한 교차로에서 A(38)씨가 몰던 승용차가 인도로 돌진해 횡단보도 신호를 기다리던 고등학생 B양을 들이받았다.
이 사고로 B양은 다발성 골절상을 입어 인근 병원으로 옮겨져 치료받고 있다. 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.
조사 결과 A씨는 면허 취소 수준인 혈중알코올농도 0.09% 상태에서 운전한 것으로 파악됐다.
경찰은 A씨를 교통사고처리 특례법 위반 혐의로 현행범 체포해 자세한 경위를 조사하고 있으며, 특정범죄 가중처벌법상 위험운전치상 혐의 적용도 검토하고 있다.
하승연 기자
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