[속보] 국조특위 방문 앞두고 잠실 개표소 앞 시위 참가자 간 충돌

이미지 확대 2일 국회국정조사특별위원회의 개표소 현장검증을 앞두고 서울 송파구 잠실 개표소 시위 현장에 시위대가 몰리며 긴장감이 고조되고 있다. 연합뉴스

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국회 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원회의 개표소 현장검증을 앞두고 서울 송파구 잠실 개표소 시위 현장에 시위대가 몰리면서 아수라장이 됐다.2일 연합뉴스에 따르면 참가자들은 서로 다른 주장에 따라 대치하며 성조기를 부러뜨리고 밀치는 등 고성과 몸싸움을 벌였고, 현장은 아수라장으로 변했다.시위 참가자가 쓰러졌다는 신고로 119 구조대가 출동하기도 했다. 경찰은 참가자들 사이를 분리하며 추가 충돌을 막고 있다. 체육단체의 경기장 진입을 혼자 끝까지 막았던 여성, 이른바 ‘올다르크’(올림픽공원+잔 다르크)는 지난번처럼 2-1 게이트 앞에 성조기를 두른 채 서서 ‘국민의 동의 없는 국정조사 중단하라’는 손피켓을 들고 있다.자유와혁신 황교안 대표와 이영돈 PD 등 부정선거를 주장해온 인사들도 현장을 찾아 시위 참가자들과 함께 “부정선거 재선거” 등을 외쳤다.문경근 기자