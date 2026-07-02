“불 지른다”…부산도시철도 전동차에 방화예고 쪽지 붙인 50대

세줄 요약 부산도시철도 전동차 방화 예고 쪽지 발견

50대 남성 주거지에서 경찰 긴급 체포

공사, 유관기관 통보 뒤 순찰·안전 강화

이미지 확대 지난 1일 오후 부산 전동차 내에서 발견된 방화 예고 쪽지. 부산교통공사 제공

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부산 도시철도 전동차에 방화 예고 쪽지를 부착한 혐의를 받는 50대가 경찰에 체포됐다.부산 해운대경찰서는 지난 1일 부산도시철도 2호선 장산행 전동차에 방화 예고 쪽지를 붙인 혐의로 50대 A씨를 이날 오후 9시 52분쯤 그의 주거지에서 붙잡아 구체적인 범행 동기 등을 조사했다.A씨는 이날 오후 3시 54분쯤 도시철도 2호선 장산행 전동차에 ‘7월 3일까지 3호선 연산 방향 5시 26분/ 41분에 물만골역에 정차하면 시너 뿌리고 불 지른다’고 적힌 쪽지를 붙인 혐의를 받는다.이 쪽지는 전동차가 장산역에 도착한 뒤 회차를 위해 운전실을 변경하던 기관사에 의해 객차 통로 문 왼쪽에서 발견됐다.해당 기관사는 호포승무사업소와 종합관제소 등에 상황을 곧바로 전파했다. 부산교통공사는 즉시 경찰과 국가정보원, 부산시 등 유관기관에 상황을 알렸다.공사는 이후 전 역사 순찰 강화와 함께 역사 인근 지구대의 순찰 협조를 요청하고 해당 전동차에 안전 요원을 탑승시키는 등 안전관리를 강화했다.문경근 기자