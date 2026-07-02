홍대서 중국인 관광객 따라다니며 음란행위 한 한국인 남성…“예뻐서” 체포

세줄 요약 홍대 인근서 중국인 관광객 뒤쫓은 남성 체포

숙소 앞까지 추적·음란행위 신고로 수사 착수

공연음란·스토킹처벌법 위반 혐의 적용

이미지 확대 스토킹 범죄. 아이클릭아트

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서울 마포구 홍대 인근 거리에서 중국인 관광객을 따라다니며 음란행위를 한 혐의로 한국인 남성이 체포됐다.지난 1일 연합뉴스 등에 따르면 서울 마포경찰서는 지난달 23일 30대 남성 A씨를 공연음란 및 스토킹처벌법 위반 혐의로 체포했다.A씨는 중국인 여성 관광객의 숙소까지 따라다니며 음란행위를 한 혐의를 받는다.당시 중국인 관광객이 “이틀 연속 A씨와 마주쳤고 숙소 앞까지 쫓아왔다”는 취지로 신고하자 경찰이 근처를 수색해 A씨를 체포했다.A씨는 경찰 조사에서 “예쁘고 성적 매력이 있는 사람들을 쫓아갔다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.A씨는 과거에도 공연음란 혐의로 처벌받은 적이 있는 것으로 전해졌다.하승연 기자