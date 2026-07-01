차은우, 군 복무 중 세례받고 천주교 신자 됐다…세례명 ‘요한’

이미지 확대 차은우가 출연한 ‘그날 군대 이야기’ 시리즈 영상 한 장면. 유튜브 채널 ‘KFN 플러스’ 캡처

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배우 차은우가 군 복무 중 천주교 세례를 받았다.1일 뉴스1에 따르면 군 복무 중인 차은우는 지난달 천주교 세례를 받았다. 세례명은 ‘사도 요한’이다. 그는 종교 활동의 일환으로 영내에서 거행된 예식에 참석해 세례를 받은 것으로 알려졌다. 차은우는 지난해 7월 현역으로 입대해 육군 군악대 상병으로 복무 중이며 내년 1월 전역할 예정이다.그는 지난 1월 200억원에 달하는 거액을 탈세했다는 의혹에 휩싸였다. 국세청의 세무 조사 결과 모친이 설립한 1인 기획사가 실질적인 매니지먼트 용역을 하지 않았음에도 한 것처럼 위장해 탈세했다는 의혹이다.차은우는 논란이 불거지자 “깊이 반성하고 있다”며 “추후 진행되는 조세 관련 절차에 성실히 임하겠다”고 했다. 이어 지난 4월 추징금 약 130억원을 전액 완납한 것으로 전해졌다.문경근 기자