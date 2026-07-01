[속보] 수원서 20대 러시아인이 숙박시설 객실에 불 질러…현행범 체포

세줄 요약 수원 숙박시설 객실 방화 혐의 체포

20대 러시아인 여성, 휴지에 불 붙여

소방 출동 전 자체 진화, 경찰 조사

이미지 확대 경찰 자료 이미지. 서울신문DB

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수원의 한 숙박업소 객실에 불을 지른 러시아 국적 여성이 붙잡혔다.1일 연합뉴스 등에 따르면 경기 수원팔달경찰서는 자신이 머물던 숙박업소 객실에 불을 지른 혐의(현주건조물방화)로 러시아 국적의 20대 여성 A씨를 붙잡아 조사 중이다.A씨는 이날 오전 4시 18분쯤 경기 수원시 팔달구에 있는 숙박시설 7층 객실 안에서 휴지에 불을 붙여 방화한 혐의를 받는다.당시 소방 당국이 “화재경보기가 울리고 있다”는 건물 관계자의 신고를 받고 현장에 출동했으나, 불은 이미 자체 진화된 상태였다.A씨는 소방 당국의 공동 대응 요청을 받고 출동한 경찰에 의해 현행범으로 체포됐다. 그는 횡설수설하며 범행 동기 등에 대해 제대로 답변하지 않고 있는 것으로 전해졌다.경찰 관계자는 “사건 경위를 더 조사한 뒤 피의자를 응급입원 시키는 방안 등을 검토하고 있다”고 전했다.하승연 기자