“사람 없으면 괜찮나요?” 앞좌석에 맨발 ‘척’…영화관 포착 사진에 ‘공분’

영화관서 포착된 맨발 사진에 비난 쇄도

이미지 확대 영화관에서 앞좌석 시트 위에 맨발을 올리고 앉아있는 관객의 모습이 포착돼 논란이 되고 있다. 보배드림 캡처

이미지 확대 KTX·항공기서 포착된 발. JTBC ‘사건반장’ 캡처

세줄 요약 영화관 앞좌석에 맨발 올린 사진 논란

롯데시네마 촬영 추정, 누리꾼 공분

공공장소 위생·예절 부족 지적 확산

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영화관에서 앞좌석 시트 위에 맨발을 올리고 앉아 있는 관객의 모습이 포착돼 논란이 되고 있다.29일 뉴시스 등에 따르면 최근 한 온라인 커뮤니티 계정에는 “젊은 여성들이 극장에서 앞좌석에 발을 올렸습니다”라는 글과 함께 사진 한 장이 게재됐다.해당 사진은 롯데시네마 모 지점에서 찍은 것으로 두 명의 관객이 앞좌석 등받이 윗부분에 맨발을 올리고 앉아 있는 모습이 담겼다.이에 “얼마나 못 배웠으면 저럴까”, “저런 사람 한둘이 아니다”, “사진만 봐도 불쾌하다”, “앞좌석에 사람이 없다고 해도 위생상 문제가 된다는 생각은 못 하나” 등의 비판이 쏟아졌다.영화관에서 앞좌석에 발을 올리는 행동은 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS) 등을 통해 지속적으로 도마 위에 오르는 소재다.영화관뿐 아니라 KTX, 고속버스 등 다수가 함께 쓰는 시설에 발을 올리는 행위가 포착되며 정치인이나 연예인이 뭇매를 맞기도 했다.지난 4월에는 KTX에서 앞좌석 팔걸이에 발을 올려놓고 자는 여성의 사진이 공개돼 논란이 됐다. 또한 항공기에서 맨발을 좌석 등받이 위로 올리고 스트레칭을 하는 사진도 공개돼 눈살을 찌푸리게 한 바 있다.공공장소에서 좌석이나 팔걸이 등에 발을 올리는 행동은 법적으로 처벌 대상이 되는 경우는 드물지만, 다른 이용객에게 불쾌감과 위생상 우려를 안겨 대표적인 ‘민폐 행동’으로 꼽힌다.온라인에서는 “앞에 사람이 없더라도 다음 이용객을 배려해야 한다”, “공동으로 사용하는 공간에서는 최소한의 공공예절을 지켜야 한다”는 지적이 이어지고 있다.이보희 기자