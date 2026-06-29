차량서 신용카드 훔쳐 ‘펑펑’ 쓴 여중생들…1명은 촉법소년

세줄 요약 차량서 신용카드 절도, 중학생 2명 검거

훔친 카드로 11차례 결제, 수십만원 구매

1명 촉법소년 확인, 소년부 송치 검토

이미지 확대 촉법소년 자료 이미지. 서울신문DB

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주차된 차량에서 신용카드를 훔친 뒤 11차례에 걸쳐 결제한 중학생 2명이 경찰에 붙잡혔다.29일 인천 부평경찰서는 특수절도, 사기, 여신전문금융업법 위반 혐의로 중학생인 A양과 B양을 붙잡아 조사하고 있다.A양 등은 전날 오전 6시쯤 인천시 부평구 한 아파트 지상 주차장에 주차된 차량에서 신용카드를 훔친 혐의 등을 받고 있다.이들은 훔친 신용카드로 11차례에 걸쳐 결제하면서 수십만원 상당의 물품을 구매한 것으로 전해졌다.신고를 받은 경찰은 피의자 동선을 추적해 당일 오후 2시쯤 이들을 검거했다.조사 결과 이들 2명 중 1명은 만 10세 이상 14세 미만인 촉법소년(형사미성년자)으로 형사 책임을 지지 않는 것으로 파악됐다.경찰 관계자는 “피의자 2명 중 1명만 형사 입건 대상으로 촉법소년은 추가 조사를 거쳐 가정법원 소년부로 송치할지 판단할 예정”이라고 밝혔다.하승연 기자