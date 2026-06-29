“기획부도·서민먹튀”…JTBC·중앙일보 채권 투자자들 ‘분노’

세줄 요약 채권피해자연대, 기획부도 의혹 제기

회생 신청·워크아웃 통보에 분노 확산

증권사·회계법인 조사 촉구 예정

이미지 확대 JTBC 사옥 전경. 뉴스1

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중앙일보·JTBC 등 중앙그룹 계열사 채권을 산 개인 투자자들이 ‘기획부도’가 의심된다며 철저한 조사를 촉구했다.JTBC·중앙일보 채권피해자연대는 지난 28일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 ‘중앙그룹 기획부도 규탄 및 채권자 피해 보상 촉구’ 기자회견을 열었다.이들은 “대한민국 대표 언론사라는 간판과 신용평가사의 ‘투자적격’이라는 말만 믿고 노후 자금과 전세 자금, 자녀 결혼 자금을 내줬지만 예고도 없이 갑작스러운 기습 회생 신청과 워크아웃 통보를 받았다”고 말했다.이어 “이는 갚을 능력 없이 돈만 당긴 폭탄 돌리기이자, 개인 채권자들을 희생양 삼아 벌인 꼬리 자르기”라며 “명백한 ‘기획 부도’이자 ‘서민 먹튀’”라고 비판했다.피해자연대는 중앙그룹 채권을 판매한 증권사와 중앙그룹을 감사한 회계법인에 대한 조사 등을 촉구하는 진정서를 청와대에 전달할 예정이다.JTBC는 지난 12일 206억원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못하면서 채무불이행(디폴트)을 선언하고 15일에는 법원에 기업회생절차 개시를 신청했다. 중앙일보도 지난 19일 워크아웃(기업구조개선작업)을 공식 신청했다.중앙그룹 전체 채권 및 부채 규모는 약 2조 8000억원에 달하는 것으로 알려졌다. 이 가운데 개인 투자자의 채권 규모는 약 8000억원에 이르는 것으로 전해졌다.문경근 기자