서귀포 동홍동 아파트 화재… 9명 구조, 3명 연기흡입 병원 이송

주민 15명 자력 대피… 건강상태는 양호

이미지 확대 29일 새벽 서귀포시 동홍동 아파트에서 화재가 발생해 주민 9명이 구조되고 3명이 연기를 흡입해 병원으로 이송됐다. 제주도소방안전본부 제공

이미지 확대 아파트 내부 거실이 전소된 모습. 제주도소방안전본부 제공

세줄 요약 서귀포 동홍동 아파트 새벽 화재 발생

주민 9명 구조, 3명 연기흡입 병원 이송

소방 19대·50명 투입, 29분 만에 진화

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29일 새벽 서귀포시 동홍동의 한 공동주택에서 화재가 발생해 주민 9명이 구조되고 3명이 연기를 흡입해 병원으로 이송됐다.소방당국에 따르면 이날 오전 1시 12분쯤 “아파트에서 불이 났다”는 신고가 접수됐다. 소방은 차량 19대와 소방대원 50명을 긴급 투입해 거주자 대피를 유도하고 구조 활동을 벌였다.화재 현장에서는 모두 9명이 구조됐으며, 이 가운데 40대와 60대, 70대 여성 등 3명이 연기를 흡입해 병원으로 이송됐다. 또 주민 15명은 스스로 대피했으며 건강 상태는 양호한 것으로 확인됐다.소방은 오전 1시 23분 현장에 임시응급의료소를 설치한 뒤 각 층을 수색하며 구조 대상자를 확인했고, 오전 1시 29분 화재를 완전히 진압했다. 추가 인명피해는 없는 것으로 확인됐다.이번 화재로 화장실과 거실이 불에 타거나 그을음 피해를 입었다.소방당국은 오전 1시 58분 배연 작업 등 현장 안전조치를 마무리했으며, 화재 원인과 정확한 피해 규모를 조사하고 있다.제주 강동삼 기자