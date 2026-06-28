부산 앞바다서 어선 2척 충돌…1명 부상

세줄 요약
- 부산 서도 서쪽 해상서 어선 2척 충돌
- 선원 1명 찰과상, 생명 지장 없는 상태
- 해경 구조정 투입, A호 예인 및 조사
부산 앞바다에서 어선 2척이 충돌해 1명이 다쳤다.
28일 부산해양경찰서에 따르면 이날 정오쯤 부산 서도 서쪽 해상에서 1t짜리 연안어선 A호와 4.8t짜리 낚시어선 B호가 충돌했다.
A호와 B호에는 각각 2명, 5명이 타고 있었다.
이 사고로 A호 선원 1명이 찰과상을 입었으나 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다. 이 배 조타기 일부도 손상됐으나 해양 오염은 발생하지 않았다.
신고를 접수한 해경은 현장에 구조정과 경비함정을 급파했고 자력 항해가 어려워진 A호를 예인 조치했다.
해경은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
이창언 기자
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