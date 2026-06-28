부산 앞바다서 어선 2척 충돌…1명 부상

세줄 요약 부산 서도 서쪽 해상서 어선 2척 충돌

선원 1명 찰과상, 생명 지장 없는 상태

해경 구조정 투입, A호 예인 및 조사

이미지 확대 사고 현장. 2026.6.29. 부산해경 제공





이 사고로 A호 선원 1명이 찰과상을 입었으나 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다. 이 배 조타기 일부도 손상됐으나 해양 오염은 발생하지 않았다.

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부산 앞바다에서 어선 2척이 충돌해 1명이 다쳤다.28일 부산해양경찰서에 따르면 이날 정오쯤 부산 서도 서쪽 해상에서 1t짜리 연안어선 A호와 4.8t짜리 낚시어선 B호가 충돌했다.A호와 B호에는 각각 2명, 5명이 타고 있었다.신고를 접수한 해경은 현장에 구조정과 경비함정을 급파했고 자력 항해가 어려워진 A호를 예인 조치했다.해경은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.이창언 기자