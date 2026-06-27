[단기예보] 오늘부터 내륙 낮기온 올라 더위…내일 경기북부·강원북부 한때 소나기

세줄 요약 내륙 낮기온 상승, 주말 더위 지속

내일 오후 경기북부·강원북부 소나기

안개·풍랑·너울, 교통·해안 주의

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오늘부터 전국 내륙을 중심으로 낮 기온이 오르면서 덥겠고, 주말인 28일에는 일부 내륙의 체감온도가 31도 안팎까지 올라 더위가 이어질 전망이다. 내일 오후에는 인천과 경기북부, 강원북부 내륙·산지를 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 소나기가 내리는 곳이 있겠다.기상청에 따르면 당분간 아침 기온은 평년과 비슷하거나 조금 낮겠지만, 낮 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠다. 특히 27일부터 전국 내륙의 낮 최고기온이 30도 이상으로 오르는 곳이 많겠고, 28일과 29일에는 일부 내륙에서 체감온도도 31도 안팎까지 올라 더위를 느끼기 쉽겠다. 오늘 낮 최고기온은 24~32도, 내일 아침 최저기온은 14~22도·낮 최고기온은 24~33도, 모레 아침 최저기온은 15~22도·낮 최고기온은 24~33도로 예상된다.하늘은 오늘 전국이 대체로 맑겠지만 중부지방은 오후부터 가끔 구름이 많겠다. 남부지방과 제주도는 구름이 많다가 늦은 오후부터 차차 맑아지겠다. 내일은 전국이 대체로 맑겠으나 오후에 중부지방과 전북, 경북권을 중심으로 구름이 많겠고, 모레는 전국에 가끔 구름이 많겠다.소나기는 내일 오후 12시부터 18시 사이 인천·경기북부와 강원북부내륙·산지에 내릴 전망이다. 예상 강수량은 인천·경기북부 5~20㎜, 강원북부내륙·산지 5~20㎜다. 소나기가 오는 지역은 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠고, 같은 지역 안에서도 강수량 차이가 크게 날 수 있다. 비가 내릴 때는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러워질 수 있어 차량 운행 시 감속하고 안전거리를 충분히 확보하는 등 교통안전에 유의해야 한다.더위가 강해지는 만큼 야외 활동과 작업 환경 관리도 필요하다. 실내외 작업장이나 논밭, 도로 주변은 기상 관측지점보다 체감온도가 더 높을 수 있어 주의가 필요하다. 물을 충분히 마시고 격렬한 야외활동은 가급적 자제하는 것이 좋다. 영유아와 노약자, 만성질환자는 야외활동 시간을 줄이고 건강관리에 신경 써야 하며, 야외 작업장에서는 시원한 물과 휴식 공간을 마련할 필요가 있다.오늘 오전 9시까지는 내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다. 특히 강이나 호수, 골짜기 주변 도로는 안개가 더 짙을 수 있어 출근길과 이동 시간대 교통안전에 각별한 주의가 요구된다. 해상에서는 풍랑특보가 내려진 남해동부 바깥먼바다에 오늘 오전까지 바람이 시속 30~60㎞로 매우 강하게 불고 물결도 1.5~3.5m로 높게 일겠다. 남해안과 제주도 해안은 오늘 오전까지 너울성 파도가 백사장이나 방파제를 넘을 가능성이 있어 해안가 접근을 자제하는 것이 바람직하다.글피인 30일에는 중부지방이 가끔 구름 많겠고, 남부지방은 구름이 많다가 오후부터 흐려지겠다. 제주도는 대체로 흐릴 전망이다. 이날 아침 최저기온은 15~22도, 낮 최고기온은 24~32도로 예상된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자