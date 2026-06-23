축 늘어진채 ‘후들후들’…SNS 뒤덮은 “수원 마약 좀비” 붙잡혔다

마약 투약한 채 도심 주택가 활보

“동네 버스정류장에서” 목격자 경악

필로폰 양성…펜타닐은 확인 안 돼

이미지 확대 최근 소셜미디어(SNS)에 확산된 ‘수원 마약 좀비’ 영상. 자료 : 인스타그램

세줄 요약 SNS 확산 ‘수원 마약 좀비’ 영상 논란

30대 남성 필로폰 양성, 긴급체포

경찰, 투약 경위와 구속영장 검토

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

최근 소셜미디어(SNS)에 확산해 네티즌들의 우려를 자아낸 이른바 ‘수원 마약’ 영상 속 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.연합뉴스에 따르면 경기 수원권선경찰서는 23일 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 A씨를 긴급체포했다.A씨는 지난 21일 오후 12시 30분쯤 수원시 권선구의 한 아파트 단지 버스정류장 인근에서 필로폰을 투약한 채 돌아다닌 혐의를 받는다.최근 SNS에는 A씨를 촬영한 영상이 확산했다. 목격자 B씨는 “우리 동네 버스정류장에서 이 광경을 직접 볼줄이야”라며 자신의 SNS에 A씨를 촬영한 영상을 올렸다.영상 속에서 A씨는 등이 앞으로 굽은 채 위태롭게 서 있었다. 두 팔을 앞으로 축 늘어뜨리고 다리를 후들거리는 모습에 네티즌들은 미국 등 해외에서 펜타닐을 투약한 사람들이 길거리를 돌아다니는 모습을 떠올렸다.해당 영상은 ‘수원 마약 좀비’, ‘펜타닐 좀비’라는 제목으로 SNS에 퍼졌고, 네티즌들은 주택가 한복판에서 마약을 투약한 사람이 돌아다니는 모습에 우려를 드러냈다.경찰은 영상이 SNS에 올라온 다음날인 이날 오전 7시쯤 사건을 인지하고 현장 조사에 나섰고, 사건 현장 인근에서 영상 속 남성과 인상착의가 비슷한 A씨를 발견해 마약 간이 검사를 했다. A씨가 필로폰 양성 반응을 보이자 경차은 A씨를 긴급 체포했다.체포 당시 A씨가 소지하고 있던 마약류는 없었으며, A씨에게서 펜타닐이 확인되지는 않았다.경찰은 “아직 피의자에 대한 조사 전”이라며 아직까지 구체적인 마약 투약 경위는 파악되지 않았다고 전했다. 경찰은 A씨에 대한 조사를 마치고 구속영장 신청 여부를 검토할 방침이다.김소라 기자