빌라 옥상서 10대 여학생 추락 중태… 친구 5명과 놀던 중 옆 건물로 뛰어넘으려다

세줄 요약 시흥 빌라 옥상서 중학생 추락 사고 발생

친구 5명과 놀다 옆 건물로 뛰어넘다 추락

전신 골절·장기 파열로 위독한 상태

이미지 확대 닥터헬기 자료사진. 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 보건복지부 제공

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경기 시흥의 한 빌라 옥상에서 놀던 10대 여학생이 다른 건물 옥상으로 건너뛰려다 추락해 중태에 빠지는 사고가 발생했다.21일 뉴스1에 따르면 이날 오후 5시 45분쯤 시흥시 도창동의 한 6층짜리 빌라 옥상에서 중학생 A양이 지상으로 추락했다.A양은 전신 골절과 장기 파열 등 중상을 입고 닥터헬기를 통해 아주대병원으로 옮겨져 치료받고 있으나, 의식을 회복하지 못한 채 위독한 상태인 것으로 전해졌다.경찰 조사 결과 A양은 당시 친구 5명과 함께 놀던 중 빌라 옥상에서 옆 건물 옥상으로 뛰어넘어 가려던 중 사고를 당한 것으로 파악됐다.사고가 난 빌라는 건물 사이 간격이 비교적 좁은 구조인 것으로 알려졌다.A양은 해당 빌라 거주자는 아닌 것으로 전해졌다.현재까지 타살 등 범죄 혐의점은 발견되지 않은 가운데 경찰은 함께 있던 친구들을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.이정수 기자