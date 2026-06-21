고성 해변서 고교생 파도에 휩쓸려 실종…해경 수색중

세줄 요약 고성 초도해변서 고교생 파도에 휩쓸려 실종

풍랑경보 속 입수, 친구는 스스로 탈출

해경·군·소방, 헬기 투입해 해안 수색

이미지 확대 9일 강원 고성 초도해변에서 10대 고교생이 실종돼 해경이 수색활동을 벌이고 있다. 연합뉴스

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강원 고성 초도해변에서 10대 고교생 1명이 바다에 휩쓸려 실종돼 해경이 수색에 나섰다.21일 속초해양경찰서에 따르면 이날 오전 9시 40분쯤 초도해변에서 A(18)군이 바다에 들어갔다가 휩쓸려 갔다는 신고가 접수됐다.해경은 헬기와 연안구조정, 30여 명의 구조대원 등을 투입해 A군을 찾고 있다. 고성군과 육군, 소방당국 등은 해안가를 중심으로 수색 활동을 벌이고 있다.사고 당시 고성을 비롯한 동해상에는 풍랑경보가 발효 중이었다. A군과 함께 입수한 친구 B군은 스스로 바다를 빠져나온 것으로 알려졌다.해경 관계자는 “파도가 높게 일어 수색에 어려움이 있으나 실종자를 찾는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.고성 김정호 기자