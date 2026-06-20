[속보] 한강 하구서 70대 남성 숨진 채 발견… 조업 중 물에 빠져 실종됐던 어민

세줄 요약 한강 하구서 조업 중 70대 어민 실종

수색보트·드론 투입해 하루 만에 발견

전류리포구 인근서 숨진 채 인양

이미지 확대 경기 김포시 하성면 전류리포구 인근에서 조업 중 실종됐던 70대 어민이 하루 만인 20일 오전 9시 37분쯤 숨진 채 발견됐다. 사진은 실종 어민을 수색하는 구조대원들. 김포소방서 제공

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한강 하구에서 조업 중 실종된 70대 어민이 숨진 채 발견됐다.20일 경기도소방재난본부에 따르면 전날 오전 8시 57분쯤 김포시 하성면 전류리포구 인근 한강 하구에서 70대 남성 A씨가 실종됐다는 신고가 소방당국에 접수됐다.A씨는 소형 어선 위에서 조업하던 중 물에 빠진 뒤 실종된 것으로 파악됐다.소방당국은 수색보트와 드론 등 장비 12대와 구조인력 30명을 현장에 투입해 인근 지역을 수색했고, 하루 만인 이날 오전 9시 37분쯤 전류리포구 인근에서 숨진 상태인 A씨를 발견해 인양했다.소방당국 관계자는 “해당 어선에서 A씨를 포함해 2명이 조업하고 있었던 것으로 파악됐다”며 “인양한 시신은 경찰에 인계할 예정”이라고 말했다.이정수 기자