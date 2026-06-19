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“한동훈 죽이겠다” SNS에 살해 협박 글 올린 30대男 긴급 체포

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이보희 기자
수정 2026-06-19 16:40
입력 2026-06-19 15:57
세줄 요약
  • SNS에 한동훈 살해 협박 글 게시
  • 30대 남성 공중협박 혐의로 긴급 체포
  • 경찰, IP 추적해 안산에서 검거
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무소속 한동훈 의원이 18일 국회에서 열린 6월 임시국회 3차 본회의에 참석해 국회의장 산회 선포 후에 뒤 이동하고 있다 . 2026.6.18. 연합뉴스
무소속 한동훈 의원이 18일 국회에서 열린 6월 임시국회 3차 본회의에 참석해 국회의장 산회 선포 후에 뒤 이동하고 있다 . 2026.6.18. 연합뉴스


무소속 한동훈 의원(부산 북구갑)을 살해하겠다는 글을 온라인에 게시한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

19일 인천 계양경찰서는 공중협박 혐의로 30대 남성 A씨를 긴급 체포했다고 밝혔다.

A씨는 이달 자신의 소셜미디어(SNS)에 “한동훈을 죽이겠다”는 내용의 협박성 글을 올린 혐의를 받고 있다.

앞서 이날 오전 10시 25분쯤 해당 게시글과 관련한 112 신고가 접수됐다.

지난 8일 작성한 게시글에는 한 의원을 상대로 살인 등 위협을 가하겠다는 내용이 다수 포함된 것으로 알려졌다.

경찰은 게시물 작성자의 인터넷 프로토콜(IP) 주소를 토대로 추적에 나서 경기 안산에서 A씨를 긴급 체포했다.



경찰 관계자는 “협박성 게시글을 올린 날짜와 횟수 등을 확인하고 범행 동기 등 구체적인 경위를 조사할 예정”이라고 밝혔다.

이보희 기자
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