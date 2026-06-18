아파트 밖으로 쓰레기 던진 男…말리는 경비원 폭행까지

세줄 요약 아파트 저층서 쓰레기·물건 투척, 주민 위협

제지하던 경비원 머리 플라스틱 통으로 폭행

경찰, 공중협박·특수폭행 혐의 불구속 입건

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아파트에서 쓰레기를 밖으로 던지고 제지하는 경비원을 폭행한 70대가 경찰에 붙잡혔다.18일 연합뉴스에 따르면 경기 부천 원미경찰서는 공중협박과 특수폭행 혐의로 70대 남성 A씨를 불구속 입건했다.A씨는 지난 16일 오후 5시 30분쯤 부천시 원미구의 아파트 저층에서 쓰레기를 비롯한 물건들을 밖으로 던지면서 주민들을 위협한 혐의를 받고 있다.그는 당시 자신의 범행을 말리는 아파트 경비원의 머리를 플라스틱 통으로 때리기도 한 것으로 조사됐다.신고를 받고 출동한 경찰은 A씨의 정신과 치료 전력을 확인하고 가족 동의를 얻어 정신병원에 보호 입원 조치했다.경찰 관계자는 “A씨가 던진 물건에 맞아 다친 사람은 없었다”며 “구체적인 경위를 조사할 예정”이라고 말했다.하승연 기자