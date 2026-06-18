경기남부경찰, 허위 법인 명의 대포통장 947개 유통 48명 검거

세줄 요약 허위 법인 명의 대포통장 947개 유통 조직 검거

수도권 3개 지역 분업 구조로 체계적 운영 확인

투자리딩·보이스피싱 등 다중 사기 범행에 악용

이미지 확대 범죄 조직도

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수도권 일대에서 대포통장을 대규모로 유통한 조직원들이 무더기로 붙잡혔다.경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 지난 4월부터 최근까지 대포통장을 유통한 조직을 적발해 총책을 비롯한 48명을 붙잡아 25명을 구속 송치했다고 18일 밝혔다.이들은 ‘투자리딩 사기’를 비롯해 보이스피싱, 불법 도박사이트 운영 등 수백여 건의 다중 피해 사기 범행에 이용된 대포통장 947개를 유통한 혐의를 받는다.경찰은 수도권 일대 3개 지역에서 총책, 관리책, 중간관리책, 개설책, 유통책 등으로 체계적으로 업무를 분담해 대포통장을 유통 중인 조직을 확인해 대부분 검거했다.조직원들은 하부 조직원 검거에 대비해 수사기관에 ‘인터넷 고수익 알바 통장 전달’ 등 허위 진술 교육을 하고, 모텔을 장기 임대하거나 폐업한 홀덤펍을 사무실로 사용하는 등 보안을 유지하며 체계적으로 조직을 운영했다. 대포통장의 명의는 대부분 노숙인으로 알려졌다.1개 지역 조직의 총책 A씨는 해외로 도주한 것으로 확인됐다.조직원 중 3명은 대포통장 지급정지계좌 잔액이 금융감독원 홈페이지에 공개되는 점을 이용해 잔고를 확인한 뒤 26억여 원 상당의 지급명령을 결정받아 그중 5억 6000여만 원을 편취하는 등 소송사기를 저지른 혐의도 있다.안승순 기자