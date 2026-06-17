“엘베 같이 타면 냄새나”…아파트 입주민 민원에 사과 ‘손편지’ 쓴 미화팀장

세줄 요약 입주민, 미화원 냄새 이유 민원 제기

미화 팀장, 자필 사과문으로 대응

누리꾼, 노동자 혐오 태도 비판

이미지 확대 아파트 미화원을 향한 냄새 민원에 미화팀장이 남긴 자필 사과문이 공개되면서 논란이 일고 있다. 스레드 캡처

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한 입주민이 엘리베이터에 같이 탄 미화원을 향해 역한 냄새가 난다며 민원을 제기했다. 그러자 아파트 미화 팀장은 해당 주민에게 사과문을 남겼다. 이런 사연이 알려지자 누리꾼들은 민원을 제기한 입주민을 비판했다.지난 16일 소셜미디어(SNS) 스레드에는 수도권의 한 아파트 단지에서 발생한 민원 내용과 함께 미화 팀장이 남긴 자필 사과문 사진이 게재됐다. 글쓴이는 “우리 아파트에서 미화 직원과 엘리베이터 함께 타면 냄새 때문에 구역질 난다고 한 입주민이 민원을 제기했다”며 “사진은 관리자의 해명이자 사과문이다. 이건 여론의 뭇매를 맞아야 할 것 같다”고 전했다.공개된 사진에는 미화 팀장 A씨가 자필로 쓴 사과문이 담겼다. A씨는 “우리 입주민님께 감히 글을 올린다”면서 “최근 날씨가 더워지며 근무 중 미화원과 엘리베이터에 같이 탑승하면 냄새가 역겹고 구역질이 난다는 입주민님의 민원이 들어왔다. 죄송하다. 위생 관리에 더욱 교육 지도 하겠다”고 했다.그는 “미화원은 배정된 구역을 다니면서 청소하기 때문에 속옷이 땀에 흠뻑 젖도록 일하고 있다”며 “몸에서 냄새가 나지 않으면 그게 바로 비정상일 거다. 불편하더라도 넓은 마음으로 이해해 주시면 더 열심히 일하겠다”고 했다.해당 사연이 알려지자 일부 누리꾼은 열악한 환경에서 땀 흘려 일하는 노동자에게 혐오적인 반응을 보인 입주민에 대해 분노 섞인 반응을 쏟아냈다.문경근 기자