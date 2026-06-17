[속보] ‘호남’ 콕 찍어 “운동장 집합, 칼부림 벌이겠다”… 성균관대 재학 20대男 자수

세줄 요약 성균관대 커뮤니티 칼부림 예고글 게시

호남 지역 언급하며 특정 학생들 겨냥

작성자 20대 재학생 자수 뒤 체포

이미지 확대 사이버 범죄 자료 이미지. 서울신문DB

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성균관대 온라인 커뮤니티에 칼부림을 예고하는 게시물이 올라와 경찰이 수사에 나선 결과 작성자는 20대 재학생인 것으로 조사됐다.17일 경기 화성동탄경찰서에 따르면 이날 오전 1시 35분쯤 대학생 온라인 커뮤니티 ‘에브리타임’ 성균관대 게시판에는 “내일 12시에 운동장으로 집합하라. 칼부림을 벌이겠다”는 내용의 글이 올라왔다.작성자는 호남 지역 출신 학생들을 언급하며 이같은 글을 쓴 것으로 알려졌다. 해당 게시물은 현재 삭제된 상태다.경찰은 이날 오전 해당 게시글을 발견한 시민의 신고를 받고 수사에 착수해 작성자 추적에 나섰다.화성동탄서는 신고 직후 성균관대 관할 경찰서에 공조 요청을 보냈다. 이에 성균관대 서울 및 수원 캠퍼스에는 각각 만일의 사태에 대비한 경력이 배치됐다.이후 오후 2시 17분쯤 20대 남성 A씨가 112로 전화해 성균관대 칼부림 예고글을 본인이 작성했다고 신고했다.경찰은 A씨의 주거지로 출동해 체포하고 현재 조사 중이다. A씨는 성균관대 서울 캠퍼스에 재학 중인 것으로 전해졌다.이정수 기자