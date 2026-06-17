“중국 공안이냐” 조롱한 잠실 시위대, 피해 경찰이 고소

세줄 요약 잠실 개표소 봉쇄 시위서 경찰 조롱 논란

유튜버 등 남성 5명, 피해 경찰 부부 고소

공무집행방해·모욕 혐의, 경찰 조사 예정

이미지 확대 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하며 재선거를 요구하는 ‘잠실 개표소 봉쇄 시위’가 계속되고 있는 지난 9일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 참가자들이 태극기를 흔들고 있다. 2026.6.9. 연합뉴스

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6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위 현장에서 경찰관에게 “중국 공안이냐”며 조롱한 유튜버 등이 피해 경찰관과 가족에게 고소당했다.17일 뉴스1에 따르면 서울경찰청 제2기동단 소속 김 모 경정과 김 경정의 아내는 전날(16일) 공무집행방해·모욕 혐의 등으로 유튜버 ‘반공아저씨’ 등 남성 5명을 서울 송파경찰서 등에 고소했다.고소당한 이들은 개표소 봉쇄 시위 이틀째인 지난 6일 새벽 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 인근에서 김 경정을 둘러싸고 30분 넘게 따라다니며 “중국 공안이냐”, “근무지가 없는 중국인이지”라는 등 조롱과 폭언, 욕설을 한 혐의를 받는다.김 경정은 지난 9일 경찰 내부망에 ‘경권(警權)은 어디로’라는 제목의 글을 올려 “아무리 인권, 안전, 시민 등의 말을 듣는다 해도 작정하고 퍼붓는 시비, 도발, 욕설 앞에서는 감정을 추스르기가 많이 힘들다”고 했다.그의 아내도 소셜미디어(SNS)에 고소장 접수 사실을 밝히며 “누군가를 조롱하는 행위와 확인되지 않은 정보를 사실처럼 소비하는 행위가 얼마나 위험한지 직접 경험하게 됐다”고 했다.경찰은 고소장을 접수함에 따라 18일 피해자 조사를 진행할 예정이며, 일부 특정되지 않은 피고소인들의 신원을 파악하고 있는 것으로 전해졌다.문경근 기자