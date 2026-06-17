샤워실 탈의실서 50대 직원 숨진 채 발견… 중앙경찰학교 예초기 작업 중 “컨디션 안 좋다”

세줄 요약 중앙경찰학교 50대 직원 샤워실 탈의실서 발견

예초기 작업 뒤 컨디션 이상 호소 후 휴식

경찰, 국과수 부검 의뢰로 사인 확인 예정

이미지 확대 충북 충주경찰서 전경. 충주경찰서 제공

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충북 충주 중앙경찰학교에서 50대 직원이 예초기 작업 후 숨진 채 발견돼 경찰이 경위를 조사하고 있다.17일 충주경찰서 등에 따르면 전날 오후 5시 30분쯤 중앙경찰학교 내 샤워실 탈의실에서 무기계약직 직원인 50대 주무관 A씨가 쓰러져 있는 것을 동료가 발견해 신고했다.심정지 상태로 발견된 A씨는 인근 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.A씨는 이날 오전 10시부터 11시 30분까지 경내에서 예초기 작업을 한 뒤 점심을 먹고 오후에도 작업을 이어가다 3시 20분쯤 동료에게 “컨디션이 좋지 않다”고 말한 뒤 잠시 쉬려고 건물로 들어간 것으로 전해졌다.A씨는 평소 지병을 앓고 있지는 않았던 것으로 알려졌다.경찰은 사망 원인을 확인하기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰할 방침이다.이정수 기자