“조건만남 할래요?” 10대에 넘어간 40대…모텔서 900만원 빼앗겼다

세줄 요약
- 채팅앱 조건만남 미끼로 모텔 유인
- 10대 남녀, 40대 남성 협박해 900만원 탈취
- 신고 6시간 만에 경찰 추적 검거
조건만남을 빌미로 40대 남성을 유인한 뒤 협박해 돈을 빼앗은 10대들이 경찰에 붙잡혔다.
17일 연합뉴스에 따르면 경기 고양경찰서는 강도 혐의로 10대 여성 A양과 10대 남성 B군을 붙잡아 조사하고 있다.
이들은 이날 오전 1시 20분쯤 고양시 덕양구의 한 모텔에서 40대 남성 C씨를 협박하고 현금 약 900만원을 빼앗은 혐의를 받는다.
이들은 채팅앱에서 조건만남을 미끼로 C씨를 유인한 것으로 전해졌다.
C씨의 신고를 받고 출동한 경찰은 달아난 이들을 사건 발생 약 6시간 만에 추적 끝에 각각 붙잡았다.
경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.
하승연 기자
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