[속보] 6호선 안암역 가스 유출… 한때 지하철 무정차 통과

세줄 요약 안암역 변전소서 소방 점검 중 이산화탄소 유출

6호선 상하행선 열차 한때 무정차 통과 조치

가스 배출 뒤 오전 11시 1분 운행 정상화

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16일 오전 서울 지하철 6호선 안암역에서 가스가 유출돼 한때 차량이 양방향 무정차 통과했다.서울교통공사는 이날 오전 10시 52분 안전문자를 통해 “현재 지하철 6호선 안암역(지하 1층)에서 가스(이산화탄소)가 유출됐다”고 알렸다.공사 측은 역내 이용객들에게 신속히 역사 밖으로 대피할 것을 안내하고 인근 시민들에겐 우회를 권고했다.공사에 따르면 이산화탄소 누출은 이날 오전 10시 40분쯤 안암역 지하 1층 내 변전소에서 소방 점검 과정 중 발생했다.신고를 받고 출동한 소방당국과 경찰 등은 사고 현장을 통제한 채 가스 누출 경위와 유출량, 승객들의 피해 여부 등을 확인했다.공사는 추가적인 인명 피해 방지와 현장 수습을 위해 안암역을 통과하는 6호선 상하행선 열차 모두를 무정차 운행 조치했다.이산화탄소가 모두 배출된 뒤 안전을 확인한 공사는 오전 11시 1분부터 열차 운행과 역사 운영을 정상화했다.현장 점검 결과 인명피해를 비롯한 별다른 피해는 없는 것으로 확인됐다.이정수 기자