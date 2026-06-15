이천수 “32강 가면 1억 3000만원 더 받는다”...월드컵 포상금 규모에 ‘깜짝’

세줄 요약 2026 월드컵 포상금 규모 소개

조별리그·16강·우승 상금 언급

대표팀 수당 체계와 보너스 설명

이미지 확대 전 축구 국가대표 이천수. 유튜브 채널 ‘리춘수’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전직 축구 국가대표 선수가 2026 FIFA 북중미 월드컵 포상금 규모를 설명해 화제다.축구 국가대표 출신 방송인 이천수는 지난 14일 자신의 유튜브 채널 ‘리춘수’에 출연해 전 국가대표 축구선수 이근호, 전 축구감독 이을용과 함께 월드컵 출전 경험과 수당 이야기를 나눴다.이천수는 이날 자신이 경험한 월드컵 포상금제에 관해 설명했다. 스포츠 업계에 따르면 이번 북중미 월드컵 총상금 규모는 약 1조원 규모다. 조별리그에서 탈락하더라도 190억원을 받고, 16강 진출 시 229억원, 우승팀에는 763억원을 배분받는다고 했다.이천수는 “190억은 일단 잡혀 있는 거고, 거기서 더 올라가면 200억, 260억”이라고 했다. 그는 “300억 정도 되면 선수들에게 150억 정도는 배정하지 않겠냐”고 전망했다.이천수가 소개한 협회 수당 체계에 따르면 26명 선수단 전원에게 기본 5000만원이 지급되고, 승리 수당 3000만원과 무승부 수당 1000만원이 별도로 추가된다. 32강 진출 시에는 1억원이 더해진다.이천수는 “32강만 올라가도 1억 3000만원은 더 받는 셈”이라고 말했다. 그러나 이는 이천수 개인이 파악한 내용으로, 대한축구협회가 공식 인정한 수치는 아니다.그는 득점 수당에 대해서는 “대표팀 차원의 별도 수당은 없다”고 밝혔다. 이어 “스폰서 계약이 돼 있으면 월드컵에서 골을 넣었을 때 추가 보너스를 받을 수 있다”고 했다.이천수는 2006년 독일 월드컵 당시 자신의 득점을 언급하며 “계약에 따라 출전하면 1000만원, 골을 넣으면 2000만~3000만원 수준의 보너스가 계약서에 명시돼 있었다”고 전했다. 그는 2002년 한일 월드컵 당시 수당으로 3억원을 받았다고 했다.문경근 기자