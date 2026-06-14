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경북 포항서 패러글라이딩 하던 70대 추락…심정지 상태

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김형엽 기자
김형엽 기자
수정 2026-06-14 18:51
입력 2026-06-14 18:51
세줄 요약
  • 포항 칠포해수욕장 인근 패러글라이딩 추락
  • 70대 남성, 전신주 전선 걸려 10m 아래 추락
  • 119구조대 CPR 후 이송, 의식 회복 못함
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경북 포항에서 패러글라이딩을 하던 남성이 추락했다.

경북소방본부에 따르면 14일 오후 3시 33분쯤 포항시 북구 흥해읍 칠포해수욕장 인근에서 패러글라이딩을 하던 70대 A씨가 추락했다.

A씨는 연습 비행 중 전신주 전선에 걸리면서 약 10m 아래로 추락했다.

출동한 119구조대는 전문심폐소생술 실시 후 인근 병원으로 A씨를 이송했지만 의식을 회복하지 못한 것으로 알려졌다.



경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

포항 김형엽 기자
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