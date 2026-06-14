패러글라이딩 하던 70대 추락 심정지 병원 이송… 전신주 전선과 충돌

세줄 요약 포항 칠포해수욕장 인근 패러글라이딩 추락 사고

70대, 전신주 전선 충돌 뒤 심정지 상태 이송

경찰, 목격자 진술 토대로 사고 경위 조사

이미지 확대 패러글라이딩 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 픽사베이

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경북 포항에서 패러글라이딩을 하던 70대가 추락하는 사고가 발생했다.14일 경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오후 3시 33분쯤 포항시 북구 흥해읍 칠포해수욕장 인근에서 패러글라이딩하던 A씨가 추락했다.A씨는 패러글라이딩으로 칠포해수욕장 주변 상공을 활공하던 중 전신주 전선과 충돌한 후 지상으로 떨어진 것으로 전해졌다.신고를 받고 출동한 소방당국은 심정지 상태인 A씨에게 응급처치 및 심폐소생술을 시행하면서 병원으로 이송했다.경찰은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.이정수 기자