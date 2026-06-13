[속보] 횡성서 송전탑 애자 해체 작업하던 60대 10m 높이서 추락해 사망

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13일 오후 2시 40분쯤 강원 횡성군 청일면에서 송전탑 애자 해체 작업을 하던 60대 A씨가 10ｍ 높이에서 추락했다.이 사고로 A씨는 현장에서 사망 판정을 받았다. 경찰은 사고 경위를 조사하고 있다.하승연 기자