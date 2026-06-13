사회 사건·사고 [속보] 횡성서 송전탑 애자 해체 작업하던 60대 10m 높이서 추락해 사망 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/accident/2026/06/13/20260613500040 URL 복사 댓글 0 하승연 기자 수정 2026-06-13 20:35 입력 2026-06-13 20:35 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 서울신문DB 13일 오후 2시 40분쯤 강원 횡성군 청일면에서 송전탑 애자 해체 작업을 하던 60대 A씨가 10ｍ 높이에서 추락했다. 이 사고로 A씨는 현장에서 사망 판정을 받았다. 경찰은 사고 경위를 조사하고 있다.하승연 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! A씨가 추락한 원인은 무엇인가요? 작업 중 알 수 없음