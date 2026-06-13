서울 도심서 ‘퀴어축제’…기독교 단체도 ‘동성결혼’ 반대 맞불 집회

세줄 요약 서울 도심서 제27회 퀴어퍼레이드 개최

무지개 깃발·부스 속 성소수자 축제 진행

맞은편서 동성결혼 반대 맞불 집회

이미지 확대 13일 오후 서울 중구 서울시의회 앞에서 열린 ‘동성애 퀴어축제 반대 국민대회를 위한 거룩한방파제 통합국민대회’에서 동성애퀴어축제 반대 깃발이 펄럭이고 있다. 2026.6.13. 뉴스1

이미지 확대 13일 오후 제27회 서울 퀴어 퍼레이드가 열린 서울 중구 남대문로 인근에서 집회 참가자들이 이동하고 있다. 2026.6.13. 뉴스1

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13일 서울 도심 을지로·종로 일대에서 성소수자 연례행사인 제27회 퀴어퍼레이드가 열렸다.성소수자 커뮤니티를 상징하는 무지개색 깃발, 참가자들이 입거나 두른 무지개무늬의 옷과 망토, 스카프 등으로 도심 거리가 다채롭게 물들었다. 참가자들은 한낮 따가운 햇볕과 30도에 가까운 더위 속에서도 여러 부스를 활기차게 오가며 축제를 즐겼다.이날 행사장에 차려진 70여개의 부스 중에는 성소수자 단체 외에도 프랑스·호주·벨기에 등 주한 대사관들이 만든 공간이 있었다. 또 영광제일교회·가톨릭퀴어연구회·대한불교조계종 사회노동위원회 등 종교단체들이 세운 부스도 자리했다.고려대·중앙대·한양대 등 대학 성소수자 동아리도 이번 축제에 참여했다. 전국장애인차별철폐연대(전장연)·전국농민회총연맹(전농)·군인권센터 등 시민단체도 함께했다.반면 행사장 입구가 있는 을지로입구역 건너편에서는 동성결혼에 반대하는 집회가 열렸다. 집회 참가자들은 찬송가 등을 크게 틀었으나, 퀴어퍼레이드 측과 직접적인 충돌은 없었다.또 개신교계 단체인 거룩한방파제는 오후 1시부터 중구 서울시의회 청사 앞에서 대규모 맞불 집회를 시작했다. 집회를 이끄는 목사는 기도문으로 “인본주의의 얼굴을 한 동성애 합법화 시도를 깨뜨려 달라”고 외쳤다. 이 집회 참가자들은 차별금지법 제정 반대 등을 주장했다.문경근 기자