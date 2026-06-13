JTBC, ‘206억 채무불이행’…신용등급 강등

세줄 요약 JTBC 206억원 차입금 상환 불이행

JTBC·중앙일보·계열사 신용등급 강등

차환 위험·유동성 위험 확대 지적

이미지 확대 JTBC 로고. JTBC 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

JTBC가 206억원 상당의 유동화 차입금을 갚지 못하며 JTBC와 중앙일보 등의 신용등급이 일제히 강등됐다.나이스신용평가는 지난 12일 JTBC 장기신용등급을 ‘BBB 부정적’에서 ‘CCC’로 하향 조정했다. 단기신용등급도 ‘A3’에서 ‘C’로 하향했다. 중앙일보 역시 장기신용등급이 ‘BBB 부정적’에서 ‘BB-’로, 단기신용등급이 ‘A3’에서 ‘B-’로 각각 강등됐다. 중앙일보엠앤피 단기신용등급도 ‘A3’에서 ‘B-’로 하향 조정됐다.장기신용등급 ‘CCC’는 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적이라고 판단될 경우 부여된다. ‘BB’는 원리금 지급 확실성에 당면한 문제는 없지만 장래의 안정성 면에서 투기적 요소가 내포돼 있다는 의미다.김나연 나신평 책임연구원은 JTBC에 대해 “12일 미르제이차 56억원, 제일티비씨제이차 150억원 등 유동화 차입금 상환을 불이행했다”며 “여타 유동화 차입금과 회사채 차환 위험이 상승하는 등 유동성 위험이 크게 증가했다”고 밝혔다.나신평에 따르면 지난해 말 기준 그룹 합산 기준(중앙홀딩스 연결, JTBC 연결, 콘텐트리중앙 연결 합산) 총 차입금은 2조 8000억원에 달한다. 이 밖에 관계사에 대한 재무부담 규모도 과중한 수준이다. 지난해 말 기준 총차입금 2887억원 외에도 관계사에 대한 지급보증 규모가 2250억원에 이른다. 중앙일보엠앤피 1123억원, 중앙일보에스 313억원, JTBC 400억원, 콘텐트리중앙 300억원 등이다.문경근 기자