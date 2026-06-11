술 취해 수학여행 온 학생들 추행한 50대… 전통시장서 현행범 체포

제주 전통시장·인근 거리서 잇단 범행 혐의

말리던 학생들과 실랑이·폭행도… 경찰 조사중

이미지 확대 제주동부경찰서는 지난 9일 제주 한 전통시장에서 수학여행을 온 고등학생들을 추행한 혐의를 받는 50대 남성을 붙잡아 조사하고 있다. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주 전통시장서 수학여행 학생 추행 사건 발생

술 취한 50대 남성, 제지 학생들과 폭행도

경찰 현행범 체포 뒤 추가 피해 여부 조사

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제주 한 전통시장에서 수학여행을 온 고등학생들을 추행한 혐의를 받는 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.제주동부경찰서는 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(강제추행) 및 폭행 혐의로 A(50대)씨를 입건해 조사하고 있다고 11일 밝혔다.A씨는 지난 9일 오후 제주시의 한 전통시장과 인근 거리에서 수학여행 중이던 고등학생들을 잇달아 추행한 혐의를 받고 있다.경찰에 따르면 당시 A씨는 술에 취한 상태였으며, 범행을 제지하던 학생들과 시비가 붙어 폭행한 혐의도 받고 있다.신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 A씨를 현행범으로 체포했다.경찰은 현재까지 피해 학생이 2명 이상인 것으로 보고 있으며, 추가 피해 여부와 정확한 범행 경위를 조사하고 있다.경찰 관계자는 “피해 학생들과 목격자 등을 상대로 사실관계를 확인하고 있다”며 “수사 결과에 따라 신병 처리 여부를 결정할 방침”이라고 말했다.제주 강동삼 기자