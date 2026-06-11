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제주 수학여행 온 여학생들 추행한 50대…말리던 남학생들 폭행까지

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하승연 기자
수정 2026-06-11 15:02
입력 2026-06-11 14:24
세줄 요약
  • 수학여행 여학생 추행 혐의로 50대 입건
  • 말리던 남학생들 얼굴 때려 폭행 혐의 추가
  • 경찰 현행범 체포 뒤 구속영장 신청 검토
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서울신문DB
서울신문DB


제주에 수학여행을 온 여학생들을 추행하고 이를 제지하던 남학생들을 폭행한 50대가 경찰에 붙잡혔다.

11일 제주동부경찰서는 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(강제추행) 및 폭행 혐의로 50대 A씨를 입건해 조사하고 있다.

A씨는 지난 9일 오후 제주시의 한 전통시장에서 술에 취해 제주로 수학여행을 온 여고생 4~5명에게 어깨동무를 하는 등 추행한 혐의를 받고 있다.

A씨는 당시 이를 제지하던 같은 학교 남학생들과 시비가 붙어 이들의 얼굴을 때리는 등 폭행한 혐의도 받는다.



그는 신고받고 출동한 경찰에 의해 현행범으로 체포됐다. 경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청하는 한편, 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

하승연 기자
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