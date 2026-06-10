경북 경주 건천산단 열분해유 공장서 불…작업자 1명 중상

세줄 요약 경주 건천산단 열분해유 공장 화재 발생

대응 1단계 발령, 장비 47대·인력 113명 투입

작업자 1명 전신 화상 중상, 원인 조사 예정

이미지 확대 경북 경주시 건천읍 건천산업단지 내 폐플라스틱 열분해유 제조업체에서 10일 발생한 화재 현장. 경북소방본부 제공

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경북 경주의 한 열분해유 제조업체에서 불이 나 작업자 1명이 중상을 입었다.경북소방본부에 따르면 10일 0시 38분쯤 경주시 건천읍 용명리 건천산업단지 내 폐플라스틱 열분해유 제조업체에서 불이 났다.소방 당국은 불이 나자 대응 1단계를 발령하고 고성능 화학차, 무인 파괴 방수차, 무인 로봇 소방차 등 장비 47대와 인력 113명을 투입해 진화에 나섰다.불은 오전 7시 25분쯤 완전히 꺼졌고, 7시 38분쯤 대응 1단계도 해제됐다.이 불로 열분해유 공장과 인근 단열재 제조공장이 탔다. 열분해유 공장에 있던 탱크로리 차량의 50대 운전기사는 전신 2~3도 화상의 중상을 입고 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.경찰과 소방 당국은 탱크로리 차량에서 불이 번졌다는 목격자 진술 등을 토대로 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사할 계획이다.경주 김형엽 기자