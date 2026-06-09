[속보] 안산 중학교서 촉법소년이 동급생에 흉기 휘둘러… 피해자 병원 이송

세줄 요약 안산 중학교서 동급생 흉기 피습 발생

피해 학생 자상 입고 병원 이송 치료

경찰, 촉법소년 가해자 임의동행 확보

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경기 안산의 한 중학교에서 재학생이 동급생에게 흉기를 휘두르는 일이 발생했다.9일 안산단원경찰서 등에 따르면 이날 오전 10시 20분쯤 안산시 단원구의 한 중학교에서 2학년생 A 군이 동급생 B군을 향해 흉기를 휘둘렀다.B군은 자상을 입고 인근 병원으로 이송돼 치료받고 있다. 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.학교 관계자 신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 A군이 촉법소년인 점을 고려해 보호자와 함께 임의동행 방식으로 신병을 확보했다.경찰은 A군을 비롯한 학교 관계자들을 상대로 정확한 사건 경위를 조사할 방침이다.이정수 기자