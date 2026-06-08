“외제차 타면 눈에 뵈는 거 없냐”…‘열등감’에 무차별 폭행한 50대

세줄 요약 주차 시비 끝 70대 노인 폭행 사건

외제차에 대한 열등감·피해의식 발언

피해자 측 합의 거부, 엄벌 요구

이미지 확대 JTBC ‘사건반장’ 화면 캡처

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한 50대 남성이 주차 문제로 70대 노인과 시비가 붙자 다짜고짜 폭행한 사연이 전해졌다. 가해자는 피해자 측에 노인이 외제차를 타는 것이 부러워서 일부러 그랬다는 취지로 밝혀 논란이다.지난 5일 JTBC ‘사건반장’에는 70대 아버지 A씨가 일면식도 없는 50대 남성 B씨에게 폭행당했다는 사연이 소개됐다.지난달 29일 제보자가 운영하는 가게에 제보자의 아버지 A씨가 방문했다. 주차장에 도착한 A씨는 옆 차량으로 인해 주차 공간이 협소하자 살짝 주차선을 침범했다.이를 지켜보던 B씨가 갑자기 A씨에게 다가와 “왜 이따위로 주차했냐”며 시비를 걸었다. A씨는 다시 주차하겠다고 말했으나 B씨는 A씨의 말이 끝나기도 전에 “이 XX야. 차 빨리 빼. 죽여버리기 전에”라며 욕설을 퍼부었다.A씨가 곧바로 항의하자 B씨는 “한 주먹도 안 되는 XX가 옷이 뭐야 이게. 양X치 XX처럼”이라며 A씨의 어깨를 여러 차례 밀치고 목을 가격했다. 이어 다리도 걷어차고 넘어뜨리는 등 폭행을 이어갔다. A씨가 폐쇄회로(CC)TV를 가리키면서 폭행을 그만둘 것을 요구했지만, B씨는 멈추지 않았다.B씨는 A씨 폭행 전 “외제차 끌고 다니니까 눈에 뵈는 게 없냐”, “외제차 XX들 마음에 안 든다”라고 말한 것으로 전해졌다. 그는 이후 피해자 측에 자신의 차량은 싸구려인데, A씨가 몰고 온 외제차에 대한 피해의식이 있다고 설명했다.폭행은 현장에 다른 시민들이 나타난 뒤에야 멈췄는데, B씨는 경찰이 출동하니 쌍방 폭행이었다고 주장한 것으로 알려졌다. 그는 치료비로 30만원을 송금하며 합의를 요구했으나 제보자 측은 “합의 생각은 전혀 없다. 엄벌을 원한다”고 밝혔다.문경근 기자