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사우나서 미성년자 신체 만진 30대男 체포… ‘13세 미만 강제추행’ 혐의

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이정수 기자
이정수 기자
수정 2026-06-08 12:35
입력 2026-06-08 11:43
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세줄 요약
  • 부천 사우나서 30대 남성 아동 추행 혐의 체포
  • 피해 아동 가족 신고 뒤 경찰 현장 출동·검거
  • 13세 미만 사건으로 경기남부경찰청 이송
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사우나 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF
사우나 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF


경기 부천의 한 사우나에서 남자아이를 성추행한 혐의를 받는 30대가 경찰에 붙잡혔다.

부천 원미경찰서는 13세 미만 미성년자 강제추행 혐의로 A씨를 현행범 체포했다고 8일 밝혔다.

A씨는 지난 6일 오후 6시쯤 부천시 원미구의 한 사우나에서 남자아이의 신체를 만져 강제로 추행한 혐의를 받는다.

피해 아동 가족의 신고를 받은 경찰은 현장에 출동해 사우나에 있던 A씨를 검거했다.



경찰 관계자는 “피해 아동이 13세 미만인 점을 고려해 내부 기준에 따라 사건을 경기남부경찰청으로 이송했다”고 말했다.

이정수 기자
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