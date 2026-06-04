[포토] ‘투표용지 사태’ 중앙선관위 모인 시민들

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세줄 요약 투표용지 부족 사태 뒤 선관위 앞 시위대 집결

전한길씨, 전국 부정선거 주장하며 선거 무효 촉구

경찰, 충돌 대비해 기동대 200여명 배치

1 / 13 이미지 확대 4일 경기 과천시 중앙선거관리위원회 앞에서 시민들이 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 항의하며 경찰과 대치하고 있다. 2026.6.4

공동취재

이미지 확대 6.3 전국동시지방선거 투표소 용지 부족 사태에 항의하는 시민들이 4일 새벽 경기 과천시 중앙선거관리위원회 앞에서 경찰과 대치하고 있다. 2026.6.4

공동취재

이미지 확대 6.3 전국동시지방선거 투표소 용지 부족 사태에 항의하는 시민들이 4일 새벽 경기 과천시 중앙선거관리위원회 앞에서 경찰과 대치하고 있다. 2026.6.4

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이미지 확대 4일 경기 과천시 중앙선거관리위원회 앞에서 시민들이 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 항의하며 경찰과 대치하고 있다. 2026.6.4

연합뉴스

이미지 확대 4일 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재?보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 ‘부정선거’ 등 손팻말을 든 시민들이 구호를 외치고 있다. 2026.6.4

연합뉴스

이미지 확대 4일 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재.보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 시민들이 항의하며 구호를 외치고 있다. 2026.6.4

연합뉴스

이미지 확대 6·3 지방선거 본투표일인 3일 밤 서울 광화문 광장에 투표용지 부족 사태에 항의하는 시민들이 모여 있다. 2026.6.3

연합뉴스

이미지 확대 6·3 지방선거 본투표일인 3일 경기 과천 중앙선거관리위원회 앞에서 시민들이 투표용지 부족 사태에 대해 항의하고 있다. 2026.6.3

연합뉴스

이미지 확대 3일 서울 종로구 서울시선관위 앞에 모여든 시민들이 투표용지 부족 사태와 관련해 개표중지 및 선거무효 등을 주장하며 항의하고 있다. 2026.6.3

연합뉴스

이미지 확대 6·3 지방선거 본투표일인 3일 투표용지 부족으로 오후 10시 투표를 마친 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 투표함 반출이 지연되고 있다. 2026.6.3

연합뉴스

이미지 확대 투표용지 부족으로 오후 10시까지 투표시간 연장 6?3 지방선거 본투표일인 3일 투표용지 부족으로 투표시간이 오후 10시까지 연장된 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에 주민들이 모여 있다. 2026.6.3 연합뉴스

이미지 확대 6·3 지방선거 본투표일인 3일 서울 송파구 잠실2동 6투표소에서 투표용지 부족으로 대기하던 한 유권자들이 마감시간 후 대기번호표를 들어 보이고 있다. 2026.6.3

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이미지 확대 6·3 지방선거 본투표일인 3일 오후 서울 송파구 잠실 2동 제6투표소에서 투표용지 부족으로 투표하러 온 주민들이 대기하고 있다. 2026.6.3

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제9회 전국동시지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 부정선거를 주장하는 시위대가 경기 과천 중앙선거관리위원회 청사 앞으로 속속 집결하며 긴장감이 고조되고 있다.한국사 강사 전한길씨를 비롯한 시위대 500여명(경찰 추산)은 4일 0시 30분쯤 경기도 과천시 중앙선관위 앞에 모여 선거 무효를 주장하며 항의 시위를 벌이고 있다.전씨는 “전국에서 부정선거 증거가 넘쳐나고 있다”며 “서울에서 투표용지가 부족했다고 이번 문제를 서울에 국한하려 하지만, 인천에서도 투표용지가 부족했다. 전국 모든 지역의 투표가 무효이다”라고 주장했다.태극기와 성조기를 든 시위대는 ‘부정선거 입법독재’ 등의 문구가 적힌 플래카드를 흔들며 “선거 무효”, “개표 중단” 등의 구호를 외치고 선관위 정문 개방을 요구하고 있다.앞서 그는 서울 광화문 정부서울청사에서 시위한 뒤 과천 중앙선관위로 자리를 옮겨 먼저 집회 중이던 ‘선관위 서버까 운동본부’ 등 100여명과 합류했다.전씨는 개인 방송을 통해 “중앙선관위 앞으로 모여달라”며 지지자들의 집결을 독려하고 있다.시간이 흐를수록 현장 인원이 늘어남에 따라 경찰은 만일의 충돌 사태에 대비해 기동대 등 200여명의 경력을 배치하고 상황을 예의주시하고 있다.한편 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장 등 지도부는 3일 오후 10시 30분 중앙선관위를 찾아 항의했으며 “이미 선거 자체가 심각하게 오염됐기 때문에 재선거를 실시해야 한다”고 밝혔다.온라인뉴스부